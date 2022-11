Il Piemonte turistico si svela alla Sicilia

Il Piemonte del turismo si presenta al mercato siciliano. Si è chiuso ‘La Sicilia atterra in Piemonte - Territori lontani mai così vicini’, l’evento della Regione Piemonte realizzato con il supporto di VisitPiemonte e la collaborazione di Aca (l’Associazione Commercianti Albesi), Confcommercio Palermo, Cuneo Airport, le Atl Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Visit Cuneese e i consorzi turistici Conitours e Langhe Experience.

Obiettivo dell’iniziativa quello di promuovere - insieme ai voli che collegano gli aeroporti delle due regioni - i territori in vista della stagione invernale e contestualmente proporre opportunità lavorative ai professionisti siciliani della filiera ricettiva.



"Questa iniziativa rappresenta un importante ed innovativo esperimento con il quale, grazie alla forza attrattiva degli sport invernali e dell'enogastronomia, protagonisti dell'autunno e dell'inverno piemontesi, la Regione Piemonte incontra ed asseconda le richieste delle imprese per sostenerle in questa fase storica complessa", ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio. L'evento, ha continuato, ha "unito due aspetti cruciali per l’economia del Piemonte e della Sicilia: da un lato, una vicendevole promozione turistica, volta a intensificare gli arrivi e le presenze nelle rispettive destinazioni, dall'altro la presentazione di opportunità lavorative nelle strutture della ricettività e della ristorazione del Piemonte”.