Leolandia, al via il 12 novembre il Natale Incantato

A Leolandia è arrivato il momento del Natale Incantato. Dal 12 novembre il parco tematico si vestirà a festa per i più piccoli e per celebrare la ricorrenza.

Ricco il calendario degli appuntamenti dal vivo: si parte con il nuovo spettacolo di benvenuto con Leo e Mia; per poi proseguire con la parata del pomeriggio, animata da un’allegra banda di fate, folletti, principi e dame delle nevi, che terminerà con l’accensione di un gigantesco albero di Natale.



Non mancheranno nevicate scenografiche, canti e balli sulle melodie classiche delle feste e la possibilità di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi.



Dopo il successo dello scorso anno, inoltre, torna lo spettacolo ispirato ai musical di Broadway Desiderio: la Melodia del Natale.



Sarà poi possibile salire sulla Giostra dei Cavalli o sulla Ruota dei Pionieri, e provare la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio.

Chi è in cerca di qualcosa di più adrenalinico potrà optare per il Galeone dei Pirati o per Vroom, il primo roller coaster pensato anche per i più piccoli.



Presenti poi tutti i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini, che insieme saliranno sul palco dello show Esiste Davvero!.



Il parco sarà aperto tutti i weekend fino all’8 gennaio incluso, compresi ponti, festività e tutte le vacanze scolastiche, escluso il 25 dicembre.