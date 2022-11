Sicilia, scatta l’orario invernale nei siti del Parco Archeologico Naxos Taormina

Con il mese di novembre scatta l’orario invernale in tutti i siti e i musei gestiti dal Parco Archeologico Naxos Taormina. Fino alla fine di febbraio, quindi, il Teatro Antico e l’Isola Bella a Taormina, il Museo e l’Area archeologica di Naxos saranno visitabili dalle 9 del mattino e fino alle 16 (orario dell’ultimo ingresso).



Domenica 6 novembre, la prima del mese, torna inoltre l’ingresso gratuito in tutti i siti su iniziativa della Regione Sicilia.

Nel Parco archeologico di Naxos sono in programma anche laboratori didattici per i bambini a cura delle archeologhe di Civita Sicilia, prenotabili contattando il 335 730 4378.



Sul fronte dei dati, nei siti archeologici del Parco il mese di ottobre si è concluso con oltre 110mila visitatori, il 95% in più rispetto allo stesso periodo del 2021.