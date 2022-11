Promos Italia ha una nuova direttrice generale: Giovanna Manzi

Da BWH Hotel Group a Promos Italia. Giovanna Manzi è la nuova direttrice generale dell’Agenzia per l’Internazionalizzazione del Sistema Camerale, il cui obiettivo è preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business di quelle già attive in questo ambito.

Indiscussa la solida esperienza di gestione aziendale di Giovanna Manzi, per molti anni alla guida della cooperativa di albergatori più grande d’Italia, che è riuscita a trasfpormare da consorzio alberghiero ad azienda strutturata, superando anche la crisi del 2008 e quella innescata dalla pandemia.



Il compito della neoeletta

In Promos Italia Manzi arriva con l’obiettivo di consolidare l’attività della Consortile, partecipata ad oggi da 16 strutture del Sistema Camerale, e di contribuire allo sviluppo di nuove politiche e attività per le Pmi italiane che vogliono focalizzarsi sull’export e che con Promos Italia hanno a disposizione un’ampia gamma di servizi: informazione specialistica, formazione qualificata, assistenza personalizzata, incontri b2b in Italia e all’estero con operatori selezionati e soluzioni per il digital export.



Un percorso di crescita

“La scelta di Giovanna Manzi ha l’obiettivo di dare un ulteriore stimolo al percorso di crescita di Promos Italia - dichiara il presidente Giovanni Da Pozzo -. Siamo consapevoli che in questa fase storica le imprese hanno quanto mai bisogno del supporto del Sistema Camerale e di Promos Italia e siamo certi che una manager come Manzi, che nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze e abbina competenze in ambito privato e pubblico, rappresenti la persona giusta per continuare il nostro ambizioso percorso al servizio del sistema imprenditoriale e dei territori”.



L’Agenzia del Sistema Camerale per l’internazionalizzazione è inoltre impegnata nel favorire l’attrazione di investimenti esteri e di flussi turistici e nel supportare le imprese e i territori nell’accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari, anche in relazione ai fondi previsti dal Pnrr.



“Promos Italia - osserva Manzi - ha enormi potenzialità e può sviluppare partnership e sinergie in numerosi ambiti. La lunga e articolata esperienza in una società italiana con una visione globale mi ha consentito di dialogare in realtà pubbliche e private, relazionandomi sia col tessuto produttivo sia con la pubblica amministrazione”.

“Sono certa – aggiunge - che questo background mi permetterà di contribuire a conseguire gli obiettivi che Promos Italia si è posta in termini di posizionamento e di sviluppo delle sue attività, a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese e della competitività dei territori”.