MiTur, fondi per guide turistiche: pubblicato il bando

È online, sul sito del Ministero del Turismo, l’Avviso pubblico recante le modalità di accesso alle risorse destinate a guide e accompagnatori turistici titolari di Partita Iva.

Il bando si rivolge ai soggetti non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021.



Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di 7.500 euro per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2 milioni euro.



Invio domande

Le domande possono essere compilate e presentate dalle 12 del 16 novembre alle 12 del 30 novembre 2022, accedendo alla piattaforma dedicata, per cui sarà pubblicato un successivo avviso sul portale del MiTur, con il link di accesso.



Eventuali richieste di assistenza tecnica potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo ad assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.it.