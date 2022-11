Trentino: alla Val di Sole l’Oscar della destinazione

A TTG Travel Experience il Trentino ha ottenuto riconoscimenti per la qualità dell’offerta e dell’esperienza al turista. Come riporta Hotelmag, nel quadro di ‘Italia Destinazione Digitale’, iniziativa di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane assegnato è stato assegnato alla Val di Sole. L’ambito Dolomiti di Brenta Paganella si è invece classificato secondo nella categoria Destinazioni con la migliore offerta enogastronomica.

“Sono riconoscimenti importanti – ha affermato il presidente di Trentino Marketing e di Asat/Federalberghi Trentino, Gianni Battaiola (nella foto primo da sinistra) -, che gratificano l’impegno di un sistema: sinergico nella promozione, nella raccolta dei dati che poi utilizziamo per correggere le azioni promozionali, le proposte e migliorare il prodotto stesso, il che ci permette di rimanere competitivi sul mercato. Un grande lavoro del territorio trentino, che si analizza, si confronta e si mette anche in discussione, ma che ha la capacità di evolvere nella ricerca della qualità e per offrire ciò che richiede il mercato”.



Per la categoria ‘destinazioni turistiche’ il riconoscimento è andato a Garda Dolomiti Azienda per il Turismo “per la capacità di comunicare un territorio in modo innovativo, coinvolgendo tutti gli operatori, oltre che per l’organizzazione e la qualità dei contenuti”. Gli elementi distintivi che hanno valso l’ambito premio all’Apt Garda Dolomiti sono stati campagne digital e social basate su creatività, target e tempistiche selezionate e social ads.