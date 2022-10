Liguria tutto l’anno. Granero: “Rafforzeremo il trend positivo”

La Liguria spinge sui flussi turistici fuori stagione e punta a promuovere tutte le peculiarità che la rendono una destinazione interessante in ogni periodo dell’anno.

“L’obiettivo principale nei prossimi mesi - spiega infatti il direttore generale dell’ Agenzia Inliguria, Matteo Granero (nella foto) – è quello di rafforzare il trend positivo che si è visto questa estate e che ha mostrato come la Liguria non sia solo una regione attrattiva per il periodo estivo, ma per tutti i mesi dell’anno con le sue città d’arte e i grandi spazi aperti per le attività outdoor. Oltre a questo, Genova sarà protagonista del The Ocean Race Genova The Grand Finale, la finale della gara internazionale di vela”.

Fra i trend portati dalla pandemia ma destinati a durare nel tempo, Granero sottolinea “un maggiore interesse per l’outdoor, che proprio in questi giorni stiamo valorizzando con una campagna autunnale sulle Experience di questo genere”.



In futuro, “come regione abbiamo tante iniziative attive per favorire il turismo nei prossimi mesi, con anche un piano strutturato di marketing territoriale, concentrandoci su alcuni asset strategici. Per questo abbiamo lanciato uno spot con una testimonial d’eccezione, Elisabetta Canalis, che mostra la bellezza della regione oltre alle spiagge: il patrimonio gastronomico, i panorami imperdibili e le città d’arte, elementi da riscoprire tutto l’anno”.