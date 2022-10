MiTur, fondi per guide turistiche: pubblicato il decreto con le modalità di assegnazione

È disponibile nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito del Ministero del Turismo il decreto sottoscritto dal dicastero di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse destinate a guide e accompagnatori turistici per l’anno 2022.

La somma stanziata a sostegno del comparto è di 2 milioni di euro.



Soggetti beneficiari delle risorse sono le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita Iva che esercitano attività identificata dai codici Ateco 79.90.20, Atecofin 2004 – 63302, Atecofin 1993 – 6330A, Atecofin 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72. 2.



Sono considerati soggetti beneficiari anche le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita Iva relativa a una delle attività identificate dai codici già indicati. Per questi ultimi deve essere allegato all’istanza un patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico di un socio.



Nei prossimi giorni la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica pubblicherà un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi.



I soggetti interessati dovranno poi presentare la domanda in modalità telematica entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso.



Il decreto completo è consultabile a questo link