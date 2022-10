Boschi animati e cene vista Monte Rosa: il meglio dell’Alto Piemonte

Mostre d'arte, proposte per osservare il foliage autunnale, treni storici e itinerari per lo sci e le ciaspolate. Sono i tesori dell'Alto Piemonte svelati agli addetti ai lavori nel corso del webinar organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia.

Un appuntamento che ha visto i referenti delle Atl delle quattro province coinvolte spiegare le tante opportunità di uno dei territori del Piemonte più indicati per il turismo slow. Un territorio ricco di sfaccettature, da scoprire a bordo del Treno del Foliage, un convoglio storico che da Domodossola porta fino a Locarno.



Ma anche mangiando la sera in alta quota guardando il Monte Rosa, oppure attraverso passeggiate all'interno del Bosco Animato dell'Oasi Zegna, dove lo scultore Max Bove ha trasformato gli alberi arrivati alla fine del loro ciclo in animali ed esseri fiabeschi.



"L'Alto Piemonte - ha spiegato Cristina D'Ercole, vice segretario generale Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - è quell'area ricca di opportunità che comprende quattro province: Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. È un territorio di confine, molto facile da raggiungere sia con i collegamenti stradali che aeroportuali, trovandosi di fatto a pochi chilometri dall'aeroporto internazionale Malpensa, ma anche molto ben collegato allo scalo di Caselle. È una meta che si presta sia per short break alla portata delle persone delle Regioni limitrofe, ma anche per soggiorni più lunghi". A. D. A.