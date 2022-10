Grifoviaggi: i programmi per il 500 anni del Perugino

Una serie di proposte per scoprire l’Umbria sulle tracce di Pietro di Cristofaro Vannucci, più noto al mondo come il Perugino, di cui nel 2023 si celebreranno i 500 anni dalla morte, sono quelle che Grifoviaggi, tour operator e Dmc di Perugia, ha sviluppato per le agenzie di viaggi italiane.

“Il prossimo anno – dice Fausto Gonnellini, titolare dell’operatore incoming – ci saranno una serie di celebrazioni per i 500 anni della morte del Perugino, e noi vogliamo offrire alle agenzie una serie di proposte modulabili per viaggi con gruppi precostituiti, sulle tracce dell’opera del pittore”.



Sono molte, infatti, le località in Umbria che ospitano opere del Perugino: dalla galleria nazionale dell’Umbria a Perugia a Città delle Pieve, da Panicale a Spello a Trevi.



“Nei prossimi giorni invieremo alle agenzie italiane le nostre proposte, una serie di idee combinabili in differenti maniere per ammirare le opere dell’artista e nello stesso tempo visitare alcune fra le più belle località dell’Umbria”.



I viaggi proposti da Grifoviaggi per l’occasione vanno da 4 a 2 giorni e sono applicabili a gruppi fino a 25 persone.