Vicolungo The Style Outlets: alla scoperta delle eccellenze del territorio con 'Terra Gusto e Arte'

Si chiama ‘Terra Gusto e Arte’ l’evento ospitato da Vicolungo The Style Outlets per attirare l’attenzione dei visitatori sul patrimonio enogastronomico del Novarese. Dal 29 ottobre al 1° novembre le vie dell’outlet saranno animate da stand di prodotti tipici a km zero di piccole aziende agricole che faranno scoprire ai visitatori le eccellenze del territorio, dalla cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto - il primo e unico presidio Slow Food in provincia di Novara - al miele, dallo zafferano raccolto a mano da piccoli produttori locali al riso, dal vino ai dolci tipici.

Patrocinata dal Comune di Vicolungo e dalla Provincia di Novara, la mostra mercato è frutto della collaborazione e del lavoro di squadra con i tanti attori del territorio.

“Abbiamo scelto – spiega Marzia Vicenzi, sindaco di Vicolungo - di collaborare con Vicolungo The Style Outlets, che rappresenta un palcoscenico privilegiato per far conoscere il patrimonio di Novara ai numerosi ospiti che arrivano da tutto il Nord Italia e dall’estero”.



Nella piazza centrale dell’outlet i visitatori potranno anche ammirare gli scatti del contest fotografico dedicato al Novarese organizzato da Atl Novara e promosso sui canali social del centro nelle scorse settimane.

Dal 29 ottobre al 1º novembre l’outlet sarà anche la casa di un estratto di “Storie di Terra”, la mostra dell’artista novarese contemporaneo GP Colombo.