Il Governo verso l'insediamento: domani e mercoledì i voti di fiducia

Un passaggio cruciale, terminato il quale (e non prima) il Governo guidato da Giorgia Meloni potrà considerarsi effettivamente in carica.

Domani, 25 ottobre, e mercoledì, 26 ottobre, sono previste le votazioni rispettivamente alla Camera e al Senato per la fiducia al nuovo Governo. Nonostante l'esito appaia scontato, come sempre al momento dell'insediamento, come detto si tratta di un passaggio fondamentale dell'iter.



Le operazioni avranno inizio domani alle 11 alla Camera, con le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Seguirà la discussione generale, alle 13. Alle 17 sarà il momnento ddella replica; dalle 17.30 alle 19 si susseguiranno le dichiarazioni di voto, poi la chiama dei deputati per la fiducia.



Una volta ottenuto il via libera dalla Camera e dal Senato (il giorno successivo) i vari ministri saranno effettivamente in carica.