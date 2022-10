Gti, Guide turistiche italiane, a Santanché: “Subito la riforma della professione”

Soddisfazione per il mantenimento di un Ministero autonomo e a brevissimo la richiesta di un incontro. Questa l’opinione e il piano d’azione di Simone Fiderigo Franci (nella foto) presidente Gti-Guide Turistiche Italiane, che accanto agli auguri di buon lavoro al neo ministro Daniela Santanché mette subito all’odine del giorno i temi principali delle rivendicazioni della categoria.

“Con la formazione del Governo Meloni avremo in Daniela Santanché ministro del Turismo il nostro interlocutore – si legge in una nota -. Siamo sicuramente soddisfatti che al Turismo sia stato dedicato un dicastero a parte, non abbinato ad altro. Confidiamo questo significhi vi sia la consapevolezza che è un ambito che va trattato senza alcun principio di sottrazione iniziale”.



“Al Ministro Santanchè – prosegue Franci -, cui auguriamo buon lavoro e che ha sempre rivendicato il pragmatismo dell'essere imprenditrice, chiederemo di prendere a cuore la riforma della professione, che chiediamo dal 2013, che l'Europa ci chiede - pena sanzioni - e che finalmente metterebbe ordine in un mestiere che rischia di essere sempre meno attrattivo. Attenderemo ovviamente i normali tempi di insediamento, poi chiederemo a Santanché un incontro”.