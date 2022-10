Nasce Enit Business: scouting di misure e incentivi per il rilancio

Enit Business è un nuovo strumento a disposizione degli operatori del turismo italiano. Come riporta Hotelmag si tratta di un progetto, presentato a TTG Travel Experience 2022, di servizio pubblico per sostenere esigenze, sfide e contenuti di imprese e destinazioni. Si basa su un approccio innovativo in modalità ‘digital design thinking’, che organizza e rende accessibili online e on-demand le misure di sostegno e gli incentivi per i soggetti d’impresa.

A regime, Enit Business sarà una piattaforma digitale che, tramite accesso dall’interfaccia della homepage dell’Agenzia, permetterà di: rendere disponibili informazioni aggiornate in modalità online; alimentare informazioni da circa 420 fonti facenti capo a 6 macrofonti principali (Commissione europea, Governo italiano, Regioni e Province autonome, Camere di commercio e Finanza agevolata); selezionare e adottare, mediante il tematismo di prodotto, le misure più adatte per ogni specifico progetto di rilancio, innovazione e sviluppo di imprese e destinazioni; generare intersezioni territoriali insieme con nuovi tematismi e partnership.



“Enit è attiva nel fornire supporto al settore e agli operatori – ha affermato l’a.d. Roberta Garibaldi (seconda da sinistra nella foto) – in un momento in cui è necessario rafforzare dopo due anni di difficoltà. Vi è disponibilità di fondi, ed è fondamentale raccoglierli e comunicarli per renderne agevole e rapido l’accesso”.



L’Agenzia nazionale del turismo potrà, inoltre: sostenere e aiutare i propri stakeholder verso i valori e i 17 Sdg dell’Agenda Onu 2030 e nei confronti della nuova domanda di salubrità di turisti e cittadini; realizzare call to action per opportunità particolari riferite all’evoluzione delle opportunità Pnrr e della programmazione Eu 2021-27; organizzare sistemi di contatti, relazioni e metriche di sentiment su bandi e misure; offrire una prima release di un’open data infrastructure basata sui progetti e esperienze dell’offerta Italia; editare on demand e distribuire online report tematici, di aggiornamento e di open data experience.