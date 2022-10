Sardegna, rotta verso il mercato tedesco

“Puntiamo a rafforzare la promozione della ‘Destinazione Sardegna’ e delle nostre filiere produttive in Germania, che rappresenta il mercato internazionale più importante per l’Isola in termini di flussi turistici”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, in occasione della presentazione, a Monaco e Francoforte, del progetto di marketing territoriale ‘Insula – Sardinia quality world’.

Come riporta Hotelmag, la campagna promozionale, realizzata in alcune città europee di rilevanza strategica per intercettare i flussi stranieri, ha lo scopo di accrescere la conoscenza e il gradimento delle eccellenze produttive sarde e, quindi, di identificare la Sardegna come meta di vacanza.



“Appuntamenti – ha sottolineato Chessa -, che ci consentono di incontrare gli operatori del settore turistico, presentando la proposta sarda di turismo esperienziale, con un’immersione nel prodotto enogastronomico, e promuovendo l’unicità dell’Isola. Il nostro patrimonio identitario è una miniera a disposizione del prodotto turistico”.