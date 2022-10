Prende il via oggi il primo vero passaggio verso la formazione del nuovo Governo. Che potrebbe presentarsi alle camere per la fiducia già all'inizio della prossima settimana.

Inizieranno infatti oggi le consultazioni del Capo dello Stato: al momento, questa rappresenta l'unica data certa. Tuttavia, secondo la road map tracciata da ilsole24ore.com, il possibile cammino potrebbe essere piuttosto breve. Gli incontri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i referenti dei partiti potrebbero infatti durare verosimilmente 2 giorni. Al termine delle consultazioni dovrebbe arrivare l'incarico al presidente del Consiglio. Il nome, con ogni probabilità, sarà quello di Giorgia Meloni. Questo passaggio potrebbe arrivare già nel pomeriggio di venerdì.



Il presidente incaricato potrebbe dunque sciogliere la riserva già nella giornata di sabato. Una volta pronta la lista dei ministri, il cui incarico deve arrivare dal Quirinale, si potrebbe passare la voto di fiducia, probabilmente il 25 o il 26 ottobre.



Il destino del Ministero

Per la fine della settimana o lunedì al massimo, dunque, dovrebbe essere pronta la lista dei Ministeri con i rispettivi titolari: si risolverà quindi la questione delle competenze relative al Turismo.



Le ipotesi in campo, secondo le indiscrezioni, sono diverse: dall'accorpamento allo Sport a quello all'Agricoltura. Anche sui nomi nelle scorse settimane non sono mancate le supposizioni. Una risposta definitiva arriverà di sicuro con nei prossimi giorni.