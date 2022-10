Al via l'International Golf Travel Market di Roma

di Paola Trotta

Sport e turismo volano per la crescita della destinazione Lazio facendo rete tra pubblico e privato. È questo il lavoro avviato da Regione Lazio, Convention Bureau Roma&Lazio, Roma Capitale ed Enit su una serie di grandi eventi a lungo termine nel Lazio.

Uno dei più importanti è l’International Golf Travel Market, il marketplace per gli operatori specializzati nel turismo golfistico mondiale, presenti dal 17 al 20 ottobre a Roma presso la Nuvola di Fuksas. Più di 700 buyer incontrano i partner della filiera del golf travel per consolidare un segmento che oggi vale circa 44 miliardi di dollari con un target di oltre 70 milioni di giocatori nel mondo.



Grande occasione per consolidare l’offerta italiana che registra ogni anno circa 1,8 milioni di arrivi e 3,9 milioni di pernottamenti. Un evento che fa da preludio alla Ryder Cup 2023 che si terrà a Roma nel 2023.