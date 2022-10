Enit e Regioni unite per la promozione dell’Italia nascosta

Si chiama 'Scopri l’Italia che non sapevi' ed è il progetto lanciato prima dell’estate dalle Regioni insieme al ministero del Turismo e all’Enit per accendere i riflettori sulle realtà territoriali più nascoste, quelle che faticano a finire sulle prime pagine dei giornali.



Una strategia di comunicazione condivisa i cui sviluppi sono stati presentati in occasione del TTG Travel Experience dalle Regioni capofila: Emilia-Romagna, Umbria e Marche, impegnate nella valorizzazione del turismo lento e di quello active, e Abruzzo, responsabile degli aspetti legati all’interoperabilità con il Tourism Digital Hub.

“Il progetto - ha spiegato Antonella Tiranti, dirigente Turismo della Regione Umbria - è una scommessa finora vinta, che sta andando avanti con tante attività che vanno dalla costruzione di percorsi cicloturistici alle video ricette per promuovere i prodotti tipici”. A. D. A.