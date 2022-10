Estate record in Puglia: oltre 2 milioni di arrivi

di Paola Trotta

Oltre 2 milioni di arrivi in Puglia durante l'estate 2022, 10 milioni 200mila pernottamenti, con un incremento rispettivamente del 4,2 e del 3,1 per cento rispetto al 2019: sono alcuni dei numeri della stagione da record presentati dall'Osservatorio di Pugliapromozione al TTG di Rimini.

Il movimento turistico dall'estero nei tre mesi estivi ha evidenziato +13% per gli arrivi rispetto all'estate 2019, a fronte di una crescita più contenuta (+2%) del turismo nazionale. Da giugno ad agosto 2022 in Puglia si registrano oltre 2milioni 181mila arrivi e 10milioni 221mila 699 pernottamenti con una variazione del +4,2% e del +3,1% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Il tasso di internazionalizzazione nell'estate 2022 ha raggiunto una quota di stranieri sul totale dei viaggiatori del 25% per gli arrivi e del 21% per le presenze, superando anche se di poco i livelli pre pandemia.



Accanto alle destinazioni che abitualmente, in Puglia, attraggono i maggiori flussi ovvero la provincia di Lecce con il 31% e quella di Foggia con il 26%, si distingue la new entry di Bari che nel 2022 ha conquistato il 20%. Per l'incremento degli arrivi si distingue anche Brindisi con un +14%.