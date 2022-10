Sicurezza sanitaria nel turismo, il Veneto in fiera con il progetto Blue Zone 4.0

"Il concetto di sicurezza e di sanificazione è strettamente connesso a quello di benessere. Il nostro progetto testimonia come si è riusciti a creare un’opportunità importante per tutti in un momento di difficoltà. Lo ha detto a TTG Travel Experience 2022 Alessandro Berton, presidente Unionmare Veneto, durante la presentazione del progetto Blue Zone 4.0. Si tratta di un protocollo condiviso per la certificazione delle aziende turistico-balneari della costa veneta grazie all’utilizzo di modalità dedicate per la sanificazione.

Nonostante il venir meno dell’emergenza legata alla pandemia il protocollo è diventato Blue Space, un marchio di qualità utilizzato per la promozione turistica della costa veneta.



"L’allargamento del progetto - ha commentato l’assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner (nella foto) - significa sicurezza a 360 gradi. Il tema non è solo sanitario, ma sociale e alimentare e da assessore anche all’Agricoltura secondo me è fondamentale la sinergia tra tra settori. Si tratta di un altro passo da fare per avvicinare due mondi complementari dove ci sono ampie praterie di collaborazione".

Martina Tartaglino