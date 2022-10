Enit presenta a TTG Travel Experience le novità riguardo al Tourism Digital Hub (Tdh), una piattaforma che si pone come ponte virtuale per incrociare il bisogno del turista e l’offerta del territorio italiano, ma anche come una leva per rilanciare l’industria italiana del turismo.

“Uniformare l’offerta e l’informazione è un passaggio rivoluzionario per il comparto - commenta Maria Elena Rossi, direttrice marketing di Enit (nella foto) - ed Enit è al servizio del sistema per supportare gli attori del settore nella promozione dei propri contenuti sul Tdh".



L’approccio secondo cui si sta lavorando è il cosiddetto approccio agile, ossia interattivo e incrementale. Lo spiega Martina Rosato (nella foto), dirigente presso il Ministero del turismo: “Aggiungiamo sempre qualcosa di nuovo, mettendo a disposizione un prodotto che sia funzionante fin dalle prime attività”.



Un prodotto che vuole ispirare il turista

italia.it trova forza in una progettazione condivisa e un miglioramento continuo, con un costante controllo dei tempi e dei costi di realizzazione, un prodotto che vuole fungere da ispirazione per il potenziale turista (soprattutto straniero) che attraverso il sito può ricercare informazioni, prenotare e acquistare il proprio viaggio nella Penisola, appassionarsi e generare un passaparola positivo.



“Ci piace parlare di never ending journey - aggiunge Rosato -. L’idea è fornire un’offerta che possa essere personalizzata e geolocalizzata in base a interessi e destinazione”.

Allo stato attuale è già stata realizzata la piattaforma di interoperabilità ‘Tdh022’, un ecosistema aperto che possa consentire il dialogo tra regioni, amministrazioni locali e partner privati come operatori e professionisti del settore.



La novità della mobile app

Già esistenti sono, inoltre, il digital marketing, il Crm, il data lake, la chatbot, il loyalty program, una media house e un programma di tax refund. “A dicembre 2022 - conclude Rosato - rilasceremo la mobile app, che si somma agli avvisi pubblicati a luglio per coinvolgere enti pubblici e privati nella realizzazione di contenuti editoriali, progetti di promozione congiunta e adesione per le pubbliche amministrazioni”.

Gaia Guarino