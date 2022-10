Riviera dell’Emilia Romagna, tutte le cifre della ripresa

La Riviera dell’Emilia Romagna volta pagina e a TTG Travel Experience registra risultati superiori non solo al 2021, ma anche al 2019 pre-pandemico. Da maggio a settembre gli arrivi, rispetto allo scorso anno, sono aumentati del 13% e le presenze dell’11,1%. Inoltre se paragoniamo le cifre all’estate 2019, che era stata la migliore stagione delle ultime dieci, gli arrivi sono saliti di 3,7 punti percentuali e le presenze di 1,1 punti.

Italiani in pieno recupero

In particolare, la clientela italiana ha superato i livelli pre-Covid (+5,3% degli arrivi e +2,7% delle presenze). Quella straniera è in forte recupero (+52,7% degli arrivi e +49,6% delle presenze sul 2021) e, nonostante l’assenza di clientela russa e ucraina, si attesta al -2,6% di arrivi e al -4,8% di presenze sul 2019.



Toc ai massimi

Molto alto anche il tasso di occupazione alberghiera. Il sondaggio realizzato tra il 23 settembre e il 4 ottobre 2022 sui circa 3.200 operatori alberghieri ed extralberghieri del Panel Riviera Emilia-Romagna per l'Osservatorio Turistico Regionale conferma infatti le stime e le proiezioni relative all’andamento stagionale 2022.



Per il mese di agosto un terzo degli operatori (34%) ha dichiarato di aver superato il 90% di toc, mentre il 61% degli interpellati rivela un’occupazione tra il 70 e il 90%, confermando sostanzialmente i numeri del sondaggio effettuato tra fine giugno e inizio luglio. Nel mese di settembre, invece, solo il 3% degli operatori supera il 90% di occupazione, mentre il 22% si colloca tra il 70 e il 90% di occupazione e il 43% tra il 50 e il 70% di occupazione.