Un player del segmento case vacanza che, negli anni della pandemia, andando controcorrente, ha aumentato la sua presenza sul mercato imponendosi come un punto di riferimento per i clienti e per i proprietari di abitazioni.

Happy Rentals arriva a TTG Travel Experience sia come buyer, alla ricerca di sistemazioni interessanti in Europa, sia come seller, per proporre il suo prodotto alle agenzie italiane e internazionali.



“Nel corso della pandemia ci siamo mossi per sviluppare nuovi territori – dice Cristiana Carpini, direttore commerciale del gruppo – e per fornire servizi agli ospiti, che sono sempre più demanding, e ai proprietari di case vacanza, ai quali offriamo contratti vuoto per pieno, così come ci occupiamo di tutta la parte burocratica, della messa sul mercato e della manutenzione degli immobili”.



Happy Rental nasce nel 2008 e ha sede a Lugano, ma ha 28 uffici in Europa e mette a disposizione della clientela 3.000 case in gestione esclusiva distribuite su quasi tutte le destinazioni del Sud Europa: “Le nostre proposte comprendono case in Italia, Francia, Slovenia, Croazia, Belgio, Grecia, Svizzera, Spagna, Malta e Montenegro – dice ancora Carpini – e offriamo sistemazioni con un range che va dalle 3 alle 5 stelle fino al segmento lusso. La clientela è soprattutto composta da famiglie di fascia media e medio-alta”.



A fare la parte del leone nell’estate 2022 l’Italia: “Sono raddoppiate le presenze e il fatturato – dice Pierpaolo Seminara, country manager Italia e Grecia di Happy Rentals -. Sono tornati gli Stati Uniti, che per noi rappresentano il 12% del mercato, ma anche gli australiani e i mercati asiatici. E si moltiplicano i proprietari stranieri che acquistano case in Italia, soprattutto in Puglia e in Piemonte, regione che sta vivendo una particolare popolarità”.



A TTG Travel Experience, Happy Rentals è alla ricerca di agenzie di viaggi internazionali per proporre partnership e veicolare allotment sulla loro clientela, ma anche di agenti di viaggi specializzati sul territorio italiano, che possano costruire pacchetti attorno alla casa vacanze.