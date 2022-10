Sardegna, stagione da primato: oltre 6 milioni di arrivi in porti e aeroporti

Dall’inizio dell’anno sono stati già superati i 6 milioni di arrivi nei porti e aeroporti della Sardegna. I numeri sono quelli della rilevazione della Regione Sardegna che, per il solo periodo estivo da giugno a settembre, parla di 4,5 milioni di arrivi.

Nel solo mese di settembre, poi, nei tre aeroporti isolani sono giunti oltre 540mila passeggeri tra voli di linea e non, con un incremento del 30% rispetto al 2021 e dell'8% in confronto al 2019.



"Un punto di partenza"

"Il successo di quest'anno non rappresenta un punto d'arrivo, ma un'importante base di partenza - ha detto, come riportato da Ansa, il presidente della Regione Christian Solinas -. Inoltre è previsto che il flusso turistico prosegua positivamente anche nel mese di ottobre, a riprova che la Sardegna ha le potenzialità, che vanno oltre il turismo balneare, per allungare la stagione".



"Non vogliamo adagiarci sugli ottimi risultati di questa estate, ma analizzarli attentamente per ragionare sul futuro del turismo in Sardegna, fondamentale comparto per l'intera economia - ha sottolineato l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -. Abbiamo cominciato a farlo, nei giorni scorsi, con gli 'Stati generali del Turismo', ma le occasioni di confronto con gli operatori del settore si ripeteranno".