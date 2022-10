Portale Sardegna, gross travel value vicino ai risultati 2019

Si avvicina al valore del 2019 il gross travel value di Portale Sardegna, l’ota le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan specializzata nel segmento incoming turistico per l’Italia.

Il risultato consolidato al 30 giugno 2022, approvato dal cda, parla di una cifra di 7,3 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 3,6 milioni di euro al 30 giugno 2021. La variazione positiva è dovuta all’incremento delle prenotazioni ed al decollo di Welcomely avvenuto nel periodo.



La new entry Welcomely

“Visti i risultati ottenuti nei primi sei mesi del 2022 – commenta Massimiliano Cossu (nella foto), amministratore delegato di Portale Sardegna - possiamo affermare che il Gruppo Portale Sardegna ha ripreso a fatturare con continuità rivelando un ruolo particolarmente interessante della new entry Welcomely S.r.l., nuovo property manager di Portale Sardegna Group con cui stiamo presidiando il comparto extralberghiero con soddisfazioni crescenti”.



“La controllata Welcomely S.r.l. - continua Cossu - rappresenta un case history di successo del progetto Portale Sardegna Point partito a fine 2019 e progredito nonostante i due anni di pandemia”.



Valori in aumento

Grazie al trend in aumento delle prenotazioni il valore della produzione è pari a 5,77 milioni di euro rispetto ai 3,82 milioni al 30 giugno 2021 (+51% sul primo semestre 2021).



Il Gruppo ha registrato risultati positivi anche in termini di fatturato, incrementando del 51% la produzione caratteristica rispetto al primo semestre dell’anno 2021.



“Portale Sardegna, inoltre, ha continuato ad investire in Welcome to Italy anche in questa prima metà dell’anno - aggiunge Cossu - proseguendo contestualmente il lavoro di salvaguardia della liquidità aziendale.



L’apertura degli uffici a New York, grazie ai finanziamenti di Simest per l’internazionalizzazione delle PMI, rappresenta un’opportunità semplicemente impensabile per un operatore specializzato nell’incoming regionale; si prevede che la stessa avverrà contestualmente al completamento dei lavori sulla piattaforma Welcome to Italy entro la fine dell’anno 2022. Le azioni portate avanti in questa fase sono volte a far sì che nel prossimo futuro Welcome to Italy possa diventare la fonte prevalente dei ricavi del Gruppo. In questo momento la redditività del nostro Gruppo può definirsi incompleta proprio perché i ricavi di questa importante business unit sono ancora in fase di definizione”.