Abruzzo, la Camera di Commercio del Gran Sasso lancia un bando per destagionalizzare i flussi

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia promuove l’attrazione di nuovi flussi turistici in Abruzzo. L’ente camerale -che presenzierà alla prossima edizione di TTG Travel Experience - ha lanciato un bando ‘per la concessione di contributi per attrarre flussi turistici’.

Lo strumento, oltre a incentivare gli operatori a proporre soggiorni nelle proprie strutture a prezzi competitivi nei periodi di bassa stagione, prevede il rimborso del 50 % delle spese sostenute dai turisti per l’acquisizione di servizi di accompagnamento da parte di guide turistiche.



“L’Abruzzo è indiscutibilmente una terra dalle grandi potenzialità turistiche – commenta in una nota Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia -. Il contesto ambientale unico e diversificato rendono particolarmente appetibile turisticamente il nostro territorio. Dobbiamo sostenere i turisti, che non conoscono in maniera approfondita l’Abruzzo, attraverso forme di sostegno economico per stimolare la scelta del consumatore verso le nostre mete”.

“L’ente camerale mette a disposizione degli operatori turistici uno strumento fondamentale per programmare le attività di promocommercializzazione per i prossimi anni - prosegue la Presidente Ballone - una opportunità che gli stessi operatori ed i territori possono far valere già nei prossimi eventi di promozione a livello internazionale, quale anche TTG Travel Experience, a cui il sistema camerale abruzzese parteciperà insieme alla Regione Abruzzo”.



Il bando è disponibile sul sito della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.