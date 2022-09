Enit: al via la campagna per la Giornata mondiale del turismo

Un invito a 'viaggiare italiano' direttamente dalla campionessa di sci Sofia Goggia, con un video per far scoprire il Belpaese. È questa una delle iniziative di Enit per la Giornata mondiale del turismo, che coinvolge anche le regioni e le città d'arte, che si declina con una serie di contenuti diffusi tramite i canali dell'agenzia di promozione con storie a tema per valorizzare il patrimonio inesplorato italiano.

Inoltre è attiva una landing page per "raccontare la giornata e per raccogliere tutti gli articoli realizzati sulla base degli input delle regioni e delle città d'arte", come si legge nella nota di Enit. La pagina è accessibile a questo link.



Per taggare i luoghi d'Italia si possono utilizzare gli hashtag #WorldTourismDay #WTD2022 #RethinkingTourism #LiveItalian #ilikeitaly



"La narrativa di tutta la campagna - prosegue la nota - è 'Pensiamo a ciò che amiamo' (“rethink what we love”): nella Giornata Mondiale del Turismo, il mondo intero si riunisce per pensare a come rendere il settore più sostenibile e inclusivo e anche l’Italia lo ha voluto fare a modo proprio a presidio del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale, e della sua accessibilità".



“In occasione della Giornata mondiale del turismo - afferma l'a.d. di Enit Roberta Garibaldi (nella foto) - un invito a riflettere sul fatto che ogni volta che scegliamo di partire stiamo influenzando senza saperlo l’economia e il mondo. Enit lo sta facendo in queste ore non a caso da Bali con tutti i ministri del G20 rappresentanti di ogni Paese riuniti insieme per il turismo di domani. E non solo perché il turismo copre oltre il 10% del Pil a livello globale e il 13% di quello italiano ma anche perché è un patrimonio culturale che influenza le genti e il loro modo di vivere".