Con la chiusura delle urne (e l'emergere di un risultato definito) si apre l'iter per la formazione del nuovo Governo.

Il primo passaggio, come riporta corriere.it sarà il dare corpo al risultato elettorale in senso stretto, con l'insediamento di Camera e Senato. Per questo passaggio la data è già stata fissata: si tratta del prossimo 13 ottobre.



Durante la prima seduta ci sarà un altro passaggio cruciale: l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Entro il 15 ottobre i parlamentari dovranno dichiarare il loro gruppo di appartenenza.



La nascita dell'esecutivo

Da qui in poi l'agenda è ipotetica: le consultazioni potrebbero partire dal 24 ottobre. Durante questo processo il Capo dello Stato ascolterà i rappresentati dei partiti e i presidenti di Camera e Senato.



La durata delle consultazioni non è fissata, ma ragionevolmente potrebbero durare 2 o 3 giorni. Dopo questo termine arriverà dal Capo dello Stato l'incarico per la formazione di un nuovo Governo. Sciolta la riserva, verrà presentata la lista dei ministri al Presidente della Repubblica, che affiderà l'incarico.



Dopo il giuramento il Governo entrerà ufficilamente in carica.