Garda Trentino, un piano per vivere l’outdoor in sicurezza

Si chiama ‘Outdoor Safety First’, il progetto lanciato per vivere l’offerta turistica outdoor del Garda Trentino in sicurezza.

Si tratta di un ‘incubatore’ di procedure ideato in collaborazione con Mmove, Vevlolake e Segnana Group; un nuovo modello gestionale che si basa su 3 asset fondamentali per mitigare il rischio nelle esperienze open air nell'Alto Garda: l’informazione preventiva; il controllo e monitoraggio puntuale delle attrezzature; il lavaggio e la sanificazione degli attrezzi e delle superfici a diretto contatto con gli utenti.



Best practice che si sono concretizzate con un’attenta gestione del territorio, il lancio del piano di sviluppo integrato Outdoor Park Garda Trentino; la creazione del servizio dei Garda Rangers nonché del miglioramento della segnaletica nei sentieri bike e trekking.