Sicilia, affitti brevi: slitta al 31 ottobre il termine per chiedere il Cir

In Sicilia è stato posticipato al 31 ottobre 2022 il termine per chiedere il Cir – Codice identificativo regionale delle attività ricettive e delle locazioni brevi a fini turistici. La scadenza, originariamente fissata al 30 settembre, è stata prorogata in risposta alle richieste di una tempistica meno stringente e per semplificare la procedura a carico degli utenti. Lo ha disposto il dipartimento del Turismo della Regione Sicilia attraverso una circolare inviata alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali e ai Comuni.

