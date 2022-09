Emilia Romagna: estate dai due volti secondo Asshotel-Confesercenti

Una stagione estiva nel complesso positiva, anche se i risultati non si sono rivelati all’altezza delle aspettative e molte variabili negative hanno influito sull’andamento generale. È questo il bilencio dell’estate di Asshotel-Confesercenti dell’Emilia Romagna.

"Certo, la stagione estiva è andata complessivamente bene, ma i margini che ci aspettavamo per poterci riprendere dagli ultimi due anni sono stati disattesi - osserva il presidente Fabrizio Albertini - l'aumento delle materie prime e delle bollette, in alcuni casi triplicati, ha pesato in maniera significativa sugli introiti".



Secondo quanto riportato dall’Ansa, la situazione attuale rischia di influire in maniera pesante sul futuro: molte attività si sono viste costrette a chiudere in anticipo la stagione e non mancano strutture che potrebbero non riaprire a causa dei costi eccessivi.