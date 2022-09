Lombardia, stanziati 3 milioni di euro per i parchi tematici

Ammonta a quasi 3 milioni di euro lo stanziamento della Regione Lombardia per il sostegno all’attività dei parchi tematici, allo scopo di mitigare l’impatto negativo della pandemia.

La giunta della Regione ha approvato i criteri per l’utilizzo dei 2.972.000 euro. “Dopo una prima iniziativa a sostegno della ripresa delle attività, attivata a fine 2021 - spiega l’assessorato regionale al Turismo - ecco un ulteriore contributo agli imprenditori che stanno rialzando la testa dopo un periodo particolarmente difficile e che ora devono affrontare anche il caro bollette. Regione Lombardia è al loro fianco e lo dimostra con i fatti".



I requisiti necessari

Possono presentare richiesta di contributo le imprese regolarmente iscritte in Camera di Commercio, che svolgano un'attività economica di parco tematico o parco di divertimento (codice Ateco di riferimento 93.21.01), con sede stabile o permanente. Possono acceder al contributo anche i giardini zoologici e i parchi geologici, ma in ogni caso la sede dell'attività deve necessariamente essere in Lombardia.



Le imprese richiedenti devono inoltre contemporaneamente rispondere ai seguenti requisiti: essere soggette nell'annualità 2020 alla sospensione dell'attività, in conseguenza di un provvedimento volto al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica; aver subito un calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020.