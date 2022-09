Oggi a Roma il vertice Etc, obiettivo rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa

Rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa. Questo l’obiettivo al centro del vertice Etc in corso oggi a Roma, a Palazzo Montemartini.

Presenti all’incontro i massimi esponenti dell’European Travel Commission, insieme al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, alla vice presidente di European Travel Commission, Magda Antonioli, e l’a. d. di Enit, Roberta Garibaldi.



Tra le mission del vertice la creazione di una rete più strutturata per un’industria del settore integrata con obiettivi comuni.



“L’Agenzia Nazionale del Turismo italiana punta a fornire una corretta distribuzione delle risorse europee destinate al turismo e ad indirizzare la promozione verso performance della filiera ancora più mirate”, ha dichiarato l’a.d. di Enit Roberta Garibaldi.



“L’European Travel Commission - ha ribattuto Magda Antonioli, vice presidente Etc - considera la ricerca uno strumento fondamentale per sviluppare strategie e servizi di marketing. Ministero e Enit con Etc potenziano l’immagine dell’Italia turistica sui mercati extraeuropei”.



Elaborare una visione unitaria delle nuove strategie del turismo, ha aggiunto Maria Elena Rossi, vice presidente del Marketing Group Etc e direttrice marketing Enit, “apporterà benefici di lunga durata al settore con una pianificazione che potrà giovare di un’interoperabilità più smart e rapida anche a livello decisionale”.