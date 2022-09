Liguria: il turismo ad agosto supera i numeri del 2019

La Liguria recupera il terreno perso negli anni del Covid e supera i numeri del 2019. I dati relativi ad agosto, presidentati dal presidente della Regione Giovanni Toti, segnano un incremento dell'1,77% rispetto allo stesso mese dell'ultimo anno pre pandemia per quanto riguarda le presenze.

Come riporta genovatoday.it, Toti stesso ha precisato che si tratta di dati ancora incompleti, che potrebbero crescere ancora di qualche frazione di punto percentuale.



In totale, agosto 2022 ha fatto segnare nel territorio della Regione un totale di 650mila presenze. In particolare gli stranieri hanno fatto segnare un +15% rispetto al 2019. I turisti in arrivo da oltreconfine hanno pesato per il 50% sul totale del mese: un risultato non scontato, dal momento che agosto rappresenta il periodo in cui sono soprattutto gli italiani ad andare in ferie.



La città di Genova ha segnato una crescita del 15%; l'area metropolitana ha fatto registratre un +9% con un aumento degli stranieri pari al 20%.