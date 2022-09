Roma candidata a Expo 2030: il piano per potenziare l’offerta ricettiva

Il Comitato promotore di Expo Roma 2030 ha presentato, al segretario generale del Bie-Bureau International des Expositions, Dimitri Kerkentzes, il dossier di candidatura. Il tema scelto è: “Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione”.

In tema di ricettività, gli interventi specificatamente progettati per questo settore, il numero dei posti letto nella Capitale sfiorerà le 200mila unità nel 2030.



“Si tratta di un progetto ambizioso e innovativo – ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -, di circa 600 pagine, che ha l’obiettivo di lasciare alla città un’eredità duratura grazie alla rigenerazione di un’area vasta e importante, e la sua trasformazione in distretto dell’Università e della ricerca, della salute, dell’innovazione, dello sport: il quadrante di Tor Vergata... (continua a leggere su HotelMag)