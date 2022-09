Caro bollette, l’extralberghiero chiede aiuti: “Costi delle utenze triplicati”

“Servono aiuti per sostenere i costi elevati delle utenze ed evitare la perdita di migliaia di posti letto”. Anche l’extralberghiero alza la voce sul caro bollette.

Gli effetti della crisi energetica, segnala in una nota F.A.R.E., hanno già iniziato a colpire il settore e la stagione invernale non si prevede facile per gli host. “I costi delle utenze sono triplicati già durante la stagione estiva - afferma la presidente Delia Di Maio - e gli ulteriori aumenti previsti metteranno in seria difficoltà il settore che si appresta ad affrontare una stagione invernale critica. Pensiamo solo a tutti quegli host che operano nelle località meta del turismo invernale e che dovranno fare i conti con bollette spropositate. Serve urgentemente che la questione venga affrontata subito dal nuovo Governo e che non ci si dimentichi del comparto”.



In attesa di misure contro il caro bollette, il settore ha iniziato a correre ai ripari. “Gli host stanno già mettendo in pratica soluzioni per sensibilizzare gli ospiti ad un minor consumo energetico ma solo questo non sarà sufficiente a fronteggiare la crisi - conclude Di Maio - ed è per questo che bisognerebbe prendere in considerazione anche delle piccole soluzioni a costo zero come ad esempio quella di non ripristinare l’ora legale consentendo di recuperare ancora qualche ora di luce durante i mesi invernali: per i turisti stranieri siamo sempre il Paese del sole”.