Piemonte, tornano i voucher vacanza in formato 4x2

Quattro notti, di cui due gratuite. Il Piemonte ripropone i voucher vacanza con una nuova formula. La promozione durerà fino al 30 giugno e l'obiettivo è fare il bis del successo riscosso nel 2020, anno in cui sono stati acquistati quasi 55mila voucher, per un totale di più di 300mila pernottamenti.

D'accordo con gli albergatori, si è optato per un 4x2 così da assicurare soggiorni più lunghi e coinvolgere in particolare il target famiglie anche fuori dall'alta stagione.



Come riporta rainews.it, sono più di 300 gli operatori che hanno aderito.



L'offerta complessiva è disponibile sul portale di Visit Piemonte.



