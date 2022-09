Venezia, dal 16 gennaio un ticket per accedere al centro storico

Al via il ticket d’ingresso per entrare nel centro storico di Venezia. Come riporta Veneziaradiotv, salvo verifiche sul fronte della salvaguardia della privacy, la delibera che prevede il biglietto entrerà in vigore dal 16 gennaio. Chi da quella data visiterà il centro storico della città dovrà versare dai 3 ai 10 euro al giorno, in base all’affollamento.

Lunga tuttavia la lista degli esentati. E non è ancora stata fissata la soglia di presenze che farà scattare la tariffa massima, anche se 50 mila è l’ipotesi più probabile.

Inoltre si apre tutto il capitolo dei controlli, dato che i tornelli per il momento, non sono stati valutati. I controlli verranno fatti a campione, nel centro storico, da società esterne e non dalla polizia municipale. La tecnologia alla base dovrebbe essere la stessa del green pass. Da un portale del Comune di Venezia scaricherà il QR code sul cellulare. Che sarà ottenuto dopo aver pagato, o aver dimostrato di non essere tenuti a farlo. Il contributo si potrà versare anche con la carta Venezia Unica.



Oltre ai residenti potranno entrare gratis i proprietari delle case, ma anche chi sbarca in laguna per motivi di lavoro, di studio o di cura. Esenzione anche per gli ospiti degli hotel, che già versano la tassa di soggiorno e per i bambini sotto i 6 anni, i disabili, i partecipanti agli eventi sportivi o pubblici e a tutti veneti, a meno che la città non sia al completo. E infine gli ospiti dei residenti. Ancora fra i nodi da sciogliere infine, la questione della privacy violata.