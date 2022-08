Incendio a Pantelleria: la situazione sta tornando sotto controllo

Sta migliorando la situazione a Pantelleria, dopo l'incendio scoppiato nella serata di ieri che ha portato residenti e turisti a lasciare l'isola e le autorità a evacuare circa 30 persone.

Come riporta rainews.it, la situazione starebbe tornando sotto controllo grazie anche ai venti di Scirocco, che starebbero portando le fiamme verso il mare e non verso l'interno. Tuttavia non mancano ancora le difficoltà, anche se l'area coinvolta risulterebbe al momento più circoscritta.



Il sito di informazione pubblica anche le immagini della coda di auto e moto in fuga dalle zone colpite. Al momento non si registrano feriti.