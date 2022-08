di Gaia Guarino

Il ritorno dei visitatori internazionali, che a maggio hanno toccato quota 6,1 milioni contro gli 1,9 milioni dello stesso mese del 2021, fa sorridere il saldo della bilancia della spesa turistica. A confermarlo è la Banca d'Italia che, nella sua indagine campionaria su turismo internazionale di maggio 2022, ha evidenziato un avanzo di 1,7 miliardi di euro.

I dati parlano di un crescendo delle entrate turistiche nel trimestre marzo-maggio con un totale di 1,9 miliardi di euro a marzo, 2,6 miliardi ad aprile e 3,5 miliardi a maggio. Come riporta ilmessaggero.it, nel trimestre in analisi Bankitalia ha rilevato come la spesa dei viaggiatori stranieri nella Penisola sia stata cinque volte superiore a quella dello stesso periodo del 2021.



Inoltre, rimane pressoché stabile il gap con i livelli di arrivi pre-pandemia, attualmente invariato al -18,4%.