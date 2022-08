Boom di arrivi via mare, traffico aereo sostenutissimo e contributo importante da parte delle crociere. Sono questi gli ingredienti della settimana di Ferragosto d’altri tempi in Sardegna, alle prese con un tutto esaurito atteso e sperato e che non si è fatto attendere.

Mancano ancora le cifre, come riporta l’Unione Sarda, ma gli attori del settore e le associazioni di categoria non hanno dubbi sul fatto che trovare un posto libero nell’isola sia un’impresa. "Difficile trovare una stanza - dice Carlo Amaduzzi, presidente di Assohotel Confesercenti - ma anche un posto per mangiare: molti ristoratori, per non scontentare i clienti, cercano di trovare per loro una sistemazione alternativa in qualche altro locale di un collega. E le prenotazioni dicono che potrebbe essere anche un ottimo settembre".



Quanto alla componente dei turisti, quest’anno si sta viaggiando sul ritmo del 50-50 con gli stranieri in forte crescita grazie anche all’aumento dei voli sui tre aeroporti sardi.