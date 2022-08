Bologna: i turisti stranieri rilanciano il settore

A Bologna il turismo torna a respirare. L'estate in corso vede una spiccata presenza di turisti stranieri, che nel periodo tra giugno e metà luglio hanno rappresentato il 49% degli arrivi, con protagonisti i mercati di Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna.

Bene anche l'occupazione alberghiera che si attesta, in media, all'82,7% superando il dato del 2019 (74%). Come riporta ansa.it, positive sono le stime per il mese di agosto durante il quale si prevede infatti un'occupazione media al 40,2%. A fronte di questa ripresa del settore, Bologna Welcome ha potenziato la propria infrastruttura tecnologica parallelamente ai servizi offline, così da semplificare il soggiorno in città ai visitatori. G. G.