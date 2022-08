Lalli, Federturismo: “Ferragosto quasi ai livelli del 2019”

Per Ferragosto “si prospettano incoraggianti e ci fanno intravedere i livelli del 2019”. Così Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria traccia il quadro del week end centrale di agosto nella Penisola.

Il recupero è evidente soprattutto nelle città d’arte. In particolare si registra un gran ritorno dei turisti stranieri a Roma, Firenze e Venezia. Si tratta principalmente di americani, francesi e inglesi, che stanno contribuendo a far superare dell’1% le prenotazioni alberghiere del 2019.



Ma tornano anche gli stranieri alto spendenti a Capri, Forte dei Marmi, Porto Cervo, Portofino, Taormina e in Costiera Amalfitana.



Sul fronte domestico, gli italiani devono però fare i conti con i rincari, che stanno condizionando le loro vacanze e riducendo il periodo di soggiorno.



Otto italiani su dieci sono rimasti in Italia con un occhio alla spesa e per il lungo week end di Ferragosto hanno optato in massa per le località balneari di Puglia, Sicilia e Riviera Romagnola, dove in alcuni casi si registra un’occupazione del 90% delle camere.



Il gran caldo, però, favorisce anche la montagna, che riscuote sempre più successo tra i giovani e dove si registra il ritorno della clientela francese e tedesca.



Per i connazionali che scelgono l’estero, mete più gettonate sono la Grecia e la Spagna.