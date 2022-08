Un’altra estate di prossimità per gli italiani. A dirlo è l’ultima indagine condotta dall’Ufficio Studi di Enit sulle vacanze della stagione calda. Dai dati raccolti emerge una netta predilezione per i viaggi “a km zero”, anche in luoghi già visitati. Solo quattro intervistati su dieci, infatti, dichiarano di essere intenzionati a visitare una destinazione nuova.

Tendenzialmente, tre italiani su dieci opteranno per mete vicine, all’interno della propria regione o in zone limitrofe.



Vacanze ad agosto

Non si rinuncia alla vacanza d’agosto. Rimarrà una consuetudine, infatti, per il 58,9% degli intervistati.



Top destination si conferma l’Italia (84,2%). “I viaggiatori italiani riconoscono al proprio Paese una significativa capacità d’accoglienza che orienta anche la loro preferenza - commenta in una nota Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit -. Incidono sulla scelta di restare in Italia anche il buon clima (41,6%), i luoghi dove poter trascorrere tempo di qualità con i propri cari (28,3%) e stare a contatto con la natura (25,8%). L’esperienza di viaggio, che orienta la domanda, spazia dalla possibilità di arricchirsi culturalmente (14,4%), a quella di curare lo spirito e il corpo (13,8%) e di trascorrere momenti di relax all’aria aperta (12,2%)”.



Come di consueto il mare supera le altre destinazioni (72,4%), e cresce l’interesse verso l’outdoor e il turismo nella natura.



Regioni al top

Regione più ambita è la Sicilia (11,5%), seguita a ruota da Puglia (10%), Emilia-Romagna (8,4%), Sardegna (7,2%), Campania (6,4%), Toscana (5,3%) e Calabria (5,1%).



L’auto si conferma il mezzo più usato per raggiungere la destinazione, con il 66% delle preferenze.