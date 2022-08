di Gaia Guarino

Negli ultimi anni, Fidenza Village ha sempre più sviluppato l'offerta dedicata ai propri ospiti trasformando il villaggio in una piattaforma di esperienze. Inoltre, in vista del ritorno dei turisti internazionali extra-UE, grazie alla partnership con Global Blue, è adesso l'unica realtà del settore a consentire un servizio di Tax Refund immediato. "In questo contesto che possiamo definire in fase di determinazione, confermiamo quest'anno una forte presenza di ospiti dal Medio Oriente", spiega Maria Rosa Villa, destination marketing & partnerships director di Fidenza Village. "Anche gli Stati Uniti si stanno rivelando un'importante fonte di visitatori e il villaggio vede già i primi effetti, con ancora più alte potenzialità nel 2023".

Da aprile in avanti, ciò che è emerso è come i turisti stiano tornando ma con un 'market mix' modificato rispetto al 2019 e verosimilmente sarà ulteriormente diverso tra un paio d'anni. Già da qualche mese si è iniziata a vedere una costante crescita di europei, di svizzeri e inglesi.



"Abbiamo un brand mix rilevante per un pubblico internazionale", aggiunge Villa. "All'interno della nostra offerta di marchi troviamo espressioni del Made in Italy più ricercato, e non sono da meno le proposte enogastronomiche".



Le partnership

L'esperienza di shopping viene infine arricchita grazie ad accordi con numerosi partner, tra i quali Emirates Skywards, Korean Air, Accor, Melia Hotel e Radisson Hotels. "Siamo considerati una vera e propria destinazione", sottolinea Villa. "Operiamo in sinergia con il territorio per la promozione di itinerari turistici all'interno dei quali ci inseriamo non solo per lo shopping outdoor ma anche come luogo di interesse culturale. Con le grandi opere di street art di artisti nazionali e internazionali che decorano gli edifici - conclude - Fidenza Village è ormai un vero museo a cielo aperto".