Cicloturismo, in arrivo 400 milioni dal Pnrr

In arrivo 400 milioni di euro dal Pnrr per il cicloturismo. Gli investimenti – per gli anni 2022-2026 – sono inseriti nel Piano Generale di Mobilità pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero del Turismo e con il via libera della conferenza unificata.

Le risorse - precisa il Ministero in una nota - serviranno per realizzare almeno 1.235 di chilometri aggiuntivi ed effettuare opere di manutenzione straordinaria sulla rete esistente.



Le iniziative presenti nel Piano Generale di Mobilità sono anche orientate a favorire l’uso del digitale nelle ciclovie urbane e turistiche.



Per sostenere gli impegni, il dicastero e il MiTur hanno firmato il decreto di istituzione della commissione di studio per il cicloturismo per l’esame e l’elaborazione di iniziative finalizzate all’implementazione del segmento in Italia, composto da un pool di esperti: Gianluca Santilli (coordinatore), Ludovica Casellati, Riccardo Capecchi, Andrea Abodi e Andrea Noè.