Nexappennino: online il portale per gli incentivi alle aeree terremotate

È operativo il portale nextappenino.gov.it, attraverso cui è possibile accedere alle risorse e alle agevolazioni del Fondo complementare al Pnrr per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia.

NextAppennino, che ha una dotazione di 1 miliardo e 780 milioni di euro, aggiuntiva a quella del Pnrr nazionale, è un programma di sostegno allo sviluppo dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma, con fondi per le infrastrutture e incentivi agli investimenti delle imprese. È stato concepito per accompagnare la ricostruzione fisica e materiale dei comuni e dei territori dell’Appennino.



La prima parte del programma è stata già definita e attuata secondo le scadenze previste, e ora sono disponibili, per le imprese, le associazioni del terzo settore e i professionisti, i bandi pubblici gestiti da Unioncamere e Invitalia... (continua a leggere su HotelMag)