'Vecchio', 'scomodo' e 'senza tetto': le recensioni più assurde che bocciano il Colosseo

Troppo vecchio, scomodo, semplici rocce messe in cerchio. Sono alcune delle recensioni impietose che, come riporta fanpage.it, il Colosseo ha ricevuto su Google da parte di alcuni turisti e ora finite in una doppia clic che sta spopolando su TikTok.



A originare le bocciature, non solo problemi di gestione o biglietti giudicati troppo cari, ma anche motivazioni assurde come le “scomode sedute in pietra grezza” o la ”mancanza di un tetto". Memore del film 'Il Gladiatore' un utente si stupisce di non averlo trovato come nel set: “Era tutto rotto, non si occupano delle infrastrutture in Italia”, un altro non sa invece distinguere il passato dal presente: “Posto terribile, uccidono leoni e persone”.



Secondo uno studio di Deloitte, l’Anfiteatro Flavio contribuisce invece per 1,4 miliardi di euro l’anno all’economia italiana e ha un valore come asset sociale pari a circa 77 miliardi. Niente male per un cumulo di pietre.

Amina D'Addario