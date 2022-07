Roma cerca mecenati per rilanciare l'immagine turistica della città

Il Campidoglio cerca sponsor per restaurare monumenti e rilanciare l’immagine della Capitale anche agli occhi dei turisti. Venerdì scorso la Giunta ha infatti approvato un elenco di interventi finanziabili grazie alla generosità dei privati: 92 progetti in tutto che, si legge su repubblica.it, riguarderanno restauri, opere nuove e anche investimenti tecnologici.



Con 60mila euro, da reperire entro l’inizio del 2023, si potrà ad esempio realizzare la revisione del sistema di realtà aumentata per visitare il Circo Massimo. Più di 3 milioni serviranno invece per ricongiungere i Fori di Traiano, Augusto e Nerva e 1,2 milioni per l’allestimento degli spazi sotterranei della Basilica Ulpia.



La formula punta a replicare forme di mecenatismo già sfruttate in passato. Nel 2015 fu il patron di Tod’s Diego Della Valle a finanziare il restauro degli esterni del Colosseo. E lo stesso è avvenuto con la maison Bulgari, che ha finanziato il recupero ancora in corso delll’area sacra di Largo Argentina.

Amina D'Addario