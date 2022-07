Zoomarine, calendario estivo ricco di eventi: si comincia con il TikToker Arnaldo Mangini

Al parco Zoomarine arrivano le star dei social Arnaldo Mangini, TikToker con oltre 23 milioni di follower, e Lucilla (nella foto), regina dei video per bambini con oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Domenica 24 luglio si esibirà Arnaldo Mangini con il suo spettacolo comico dal titolo ‘Megainfluencer’, uno show con magie buffe, balletti e sketch divertenti. Sabato 6 agosto sarà la volta di Lucilla con lo show per bambini basato su canzoni e piccole coreografie per far ballare i bambini e, spesso, anche i genitori.



“Ospitiamo due vere star dei social network, personalità seguite da milioni di appassionati. Li abbiamo scelti per il loro riconosciuto talento e per la capacità di parlare a bambini e giovani in maniera sempre educativa, intelligente e stimolante. C’è un cartellone pieno di eventi a Zoomarine quest’anno. Abbiamo un programma ricchissimo a luglio, come per tutta l’estate” commenta il direttore di Zoomarine, Alex Mata.